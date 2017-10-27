Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Sergiye değil, psikiyatra git!

ALTAYLI Hakan'a "Aynı kültürün ürünüsünüz hepiniz. Olmadığın bir şey gibi görünmeye çalışma" dedi.

İKSV tarafından Koç Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali ile eşzamanlı olarak Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen Ömer Koç koleksiyonu eserlerine 4-5 kişilik bir grup tarafından "Laiklik bu mu?", "Bu memleket sizin yüzünüzden bu hale geldi" bağırmaları eşliğinde saldırı düzenlenmişti.

Hakan'ın köşesinde saldırıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Halife Abdülmecid Köşkü’nde modern sanat eserleri sergilenmiş. Eserlere baktığımda aklıma gelen tek cümle şu: Üryanlığın yalın ve müstekreh vurgusu! Üryanlık deyip geçmeyelim hemen. Öyle böyle üryanlık değil. Sevimsiz. İrrite edici. Rahatsız edici. Kusturucu. Mide bulandırıcı. Bağlamsız. Anlamsız. Amaçsız. Bir gazete köşesinde yayınlanamayacak kadar berbat şeyler."