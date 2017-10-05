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Faruk Çelik hastaneye kaldırıldı

Bursa'da hastaneye kaldırılan eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yapılan ameliyatın ardından gözlem altına alındığı bildirildi

Faruk Çelik hastaneye kaldırıldı

Bursa'da hastaneye kaldırılan eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yapılan ameliyatın ardından gözlem altına alındığı bildirildi

05 Ekim 2017 Perşembe 23:05
Faruk Çelik hastaneye kaldırıldı
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ÖZEL bir hastanede ameliyata alınan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.  
 
 Faruk Çelik'in daha önce tedavi gördüğü rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çelik, divertikül hastalığına bağlı bağırsak perforasyonu nedeniyle özel bir hastanede 23 Mayıs 2014 tarihinde acil olarak ameliyata alınmış, başarılı geçen ameliyat yaklaşık 2 saat sürmüştü.
 

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