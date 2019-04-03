"Fark çok hızlı azalıyor" deyip, CHP'ye seslendi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonrası yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. CHP'nin paniğe kapıldığını iddia eden Yavuz, tekrar edilen sayımların kameralar eşliğinde yapılması yönündeki önerisini yeniledi.

İl Seçim Kurulunun verdiği sayım durdurma karını eleştiren Ali İhsan Yavuz,"Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz düzeltme işleminin dışında geçersiz oyların sayımına ilişkin bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. Bazıları sayıma karar verdi. Bazı ilçeler de bekletti.

CHP PANİĞE KAPILDI

İlçe seçim kurullarının özellikle bazı ilçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine sayıma başlanılmasının ardından, geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başlandığını görünce CHP paniğe kapıldı, soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı. İl Seçim Kurulu da tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu.

Bir hukukçu olarak il seçim kurulları bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı vermemiş bu şekilde. YSK'nın daha önce verdiği karar ve kararlar var. Sayım devam ederken İl Seçim Kurulları durdurma kararı veremez ." dedi.