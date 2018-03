Fareler esnafın başına dert oldu

GEÇTİGİMİZ aylarda Basmane semtinde çokça görülen, burada yaşayan Suriyeli bir aileyi ısıran, bir bebeğin kulağını kemiren fareler, bu kez tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Güzelyurt Mahallesi’nde esnafın başına dert oldu. Her sabah işyerlerine gelip, kepenkleri açarken farelerle yüz yüze geldiklerini belirten çarşı esnafı, ellerindeki sopa küreklerle onları püskürtmeye çalışıyor. Günde 10 ila 15 arasında fare öldürdüklerini belirten esnaf, "Gece sokaklarda dolaşıyorlar. Sabah işyerimizi açmaya geldiğimizde onlarla karşılaşıyoruz. Kedilerin bile bulaşmadığı büyüklükte olanları var. Artık bıktık usandık" diyerek dert yandı Güzelyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Koparan da her gün esnafa fare zehiri dağıttıklarını belirterek, "Belediye görevlileri gelip sürekli ilaçlama yapıyor, ancak bunca mücadeleye rağmen fareler hala varlığını arttırarak sürdürüyor. Esnaf bu konuda son derece dertli. Her gün farelerle mücadele etmek kaçınılmaz oldu. Mahallemizin en büyük sorunu da şu anda bu" dedi.