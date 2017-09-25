'Fakirin kefen parasına bile göz diktiler'

VATANDAŞIN yastık altında biriktirdiği altınları piyasaya çekmek için altın tahvili çıkarmaya hazırlanan hükümete sert eleştiri geldi. Hazine eski Müsteşarı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, yastık altındaki altınların önemli bir bölümünün ‘kefen parası' olarak saklandığını belirterek, hükümetin yeni uygulaması yüzünden ya vatandaşın kefen parasının tehlikeye gireceği ya da devletin büyük miktarda zararla karşı karşıya kalabileceği uyarasında bulundu. Öztrak, “Hükümet fakir fukaranın kefen parasına göz diktiğine göre demek ki borçlanmada yaşanan sorunlar olağanüstü boyutlara ulaşmış” dedi. Öztrak, şu tespit ve uyarıları yaptı:“Vatandaş o altınları yastık altında kefen parası diye saklıyor. ‘Getir kefen paranı bende tut', diyorsun. Ya geri ödeyemezsen ne olacak? Şu anda borçlanma limitlerini aşmış bir Hazine var. Tamam Hazine bugüne kadar borçlarını hep ödemiş ama belli ki borçlanmada bir sıkıntı yaşanıyor.”

FON KAYNAK YARATMADI

Varlık Fonu'nun kaynak sağlayamadığını belirten Öztrak, “Sukuku, kira sertifikalarını çıkardın istediğini toplayamadın. Şimdi altını deniyorsun. Ancak bu tür kağıtları normal dönemlerde çıkarmak lazım. Hazine'nin borçlanma limitlerinin aşıldığı bir dönemde yapılan bu tür operasyonlar dışarıda kuşku uyandırır” dedi.

Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde altınla borçlanmanın maliyetinin Türkiye için çok yüksek olabileceğini dile getiren Öztrak, “Altının kuralları farklıdır. Bir tarafta Kuzey Kore diğer yanda Kuzey Irak riski kapıda beklerken altınla borçlanmak akıl kârı değil. Riskler gerçekleşirse altın alır başını gider. Hazine vatandaştan aldığı altını finansmanda kullanmak için TL'ye çevirecek. Vatandaşa geri öderken de altına çevirecek. Olası bir krizde altın yükselirse Hazine olağanüstü zararla karşı karşıya kalır ki bu çok büyük bir risktir” dedi.

REZA ZARRAB İŞİ GİBİ Mİ?

CHP'li Faik Öztrak, hükümetin durup dururken yastık altındaki altınları altın sertifikasıyla toplamaya karar vermesinin akla birçok kritik soruyu getirdiğini de söyledi. Türkiye'nin ödemeler dengesindeki altın ticaretinde büyük artış olduğuna işaret eden Öztrak, “Acaba yastık altındaki altınlar başka yerlere pazarlanmak için mi toplanıyor? İran'la, Reza Zarrab'la yapılan altın ticareti gündemi epeyce meşgul etti. Acaba yastık altındaki altınlar, bu tür ticaretlerde kullanılacak bir araç mıdır diye düşünüyorum” diye konuştu.