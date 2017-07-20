Fahri İlker'den 'Hacivat' klibi

PRODÜKTÖRLÜĞÜNÜ RMS firmasının sahibi Ramis Akyol’un yaptığı 'hacivat' albümü, kısa zamanda dijital platformda en çok dinlenen ve radyoda en çok çalınan şarkılar arasında yerini aldı.

Şimdiye kadar 800 bestesi olan ve birçok sanatçıya şarkılarını veren İlker’in şarkısının klibini Mustafa Özen yönetti.

Farklı yorumu ile dikkati çeken Fahri İlker, “Bu zamana kadar daha çok bestelerimle müzik sektöründe biliniyordum, ama artık kendi bestelerimi kendi tarzım ve yorumumla seslendirerek sevenlerimle buluşmak istedim. Aldığım tepkilerde doğru bir karar verdiğimi gösterdi. Kendi tarzımla bir numara olmaya göz diktim” dedi.