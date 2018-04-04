Faciaya ramak kala!

Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmiyor olması, olası bir facia nın önüne geçti.

AKŞAM saatlerinde, D-755 Karayolu Ankara istikameti 8'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya ve kaya parçaları istinat duvarının bir bölümünü yıkıp yola düştü.

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