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Faciaya neden olan hayalet kule görünür oldu

Beylikdüzü’nde Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopterin çarptığı TV kulesinin, GPS cihazlarında yükseklik engeli olarak işaretlenmediğini ortaya çıkan hayalet kule, 4 ay sonra Havacılık Enformasyon Yayını olan AIP sistemine yapay engel olarak işlendi

Faciaya neden olan hayalet kule görünür oldu

Beylikdüzü’nde Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopterin çarptığı TV kulesinin, GPS cihazlarında yükseklik engeli olarak işaretlenmediğini ortaya çıkan hayalet kule, 4 ay sonra Havacılık Enformasyon Yayını olan AIP sistemine yapay engel olarak işlendi

23 Temmuz 2017 Pazar 09:57
Faciaya neden olan hayalet kule görünür oldu
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İSTANBUL Beylikdüzü’nde 10 Mart’ta 7 kişinin hayatını kaybettiği Eczacıbaşı Grubu’na ait Skorsky S-76 tipi helikopter kazası ile gündeme gelen kule artık görünür oldu. Atatürk Havalimanı’nından kalkıp Bozüyük’e giden helikopterin çarptığı 257 metrelik TV kulesinin helikopterlerdeki GPS cihazlarında yükseklik engeli olarak işaretlenmediği ortaya çıkmıştı. Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, bölgede uçuş yapan helikopter pilotları da faciaya neden olan ‘hayalet kule’nin GPS cihazlarında görünmediği belgelenmişti. TV kulesinin ‘hayalet’ olmaktan çıkarılması için ilk adımın da 3 hafta önce atıldı. TV kulesi’ aynı isim altında küresel bir sistem olan Havacılık Enformasyon Yayını (AIP-Aeronautical Information Publication) sistemine işlendi. Sistemin ‘Obstacles’ yani engeller bölümündeki yapay engeller bölümüne 3 hafta önce işlenen kule hali hazırda helikopterlerdeki navigasyon cihazlarında görünmüyor. Bundan sonraki adımda, kule hakkındaki bilgi havacılar için özel bir veri tabanı olan AIP’ten cihaz güncellemelerinde alınacak. Önümüzdeki günlerde tüm dünyada havacılıkta kullanılan navigasyon cihazlarında yapılacak güncellemede AIP’ten alınacak yeni veriler sistemlere işlenecek ve kule de hayalet olmaktan çıkacak. Uluslararası nitelik taşıyan sistemde, karşılıklı değişimler dökümanlara işleniyor. Bu veriler de kağıda dayalı, CD ve internette olmak üzere 3 ayrı ortamda da yayınlanıyor.

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