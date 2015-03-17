Facebook'tan tanıştığı evli kadına tecavüz etti

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde yaşayan E.Ö. (21) adlı evli ve 1 çocuk annesi kadın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Gökhan S. (33) adlı bir kişiyle tanıştı. E.Ö. ve Gökhan S. bir süre Facebook'ta görüştü. Gökhan S. genç kadınla yüz yüze de görüşmek istedi ancak genç kadın kabul etmedi. Bunun üzerine Gökhan S. genç kadını kocasına söylemekle tehdit edip yüz yüze görüşmek için ikna etti. Genç kadın ise hem korkup hem de Gökhan S. ile yüz yüze görüşerek onu bir daha görüşmemeye ikna etmek için buluşmayı kabul etti. Genç kadın, Gökhan S.'nin adresini verdiği eve geldi. İddiaya göre, Gökhan S. burada E.Ö'ye tecavüz etti. Genç kadın da olaydan sonra polise başvurup şahıstan şikayetçi oldu. E.Ö'nün şikayeti üzerine Gökhan S. yakalandı.
"AYRILINCA BANA İFTİRA ATTI"
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Gökhan S'nin, "Biz Facebook'tan tanışıp görüşmeye başladık bir süre birlikte olduk. Ancak ben kadının evli olduğunu öğrenince yanına gidip benim evli kadınlarla işim olmaz ayrılalım dedim. Bunu duyunca kadın çılgına döndü. Ancak ben kadından ayrıldım. Ben ondan ayrıldığım için bana iftira atıyor. Kesinlikle tecavüz etmedim" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gökhan S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 09:58