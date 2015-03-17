Facebook'tan tanıştığı evli kadına tecavüz etti

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde yaşayan E.Ö. (21) adlı evli ve 1 çocuk annesi kadın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Gökhan S. (33) adlı bir kişiyle tanıştı. E.Ö. ve Gökhan S. bir süre Facebook'ta görüştü. Gökhan S. genç kadınla yüz yüze de görüşmek istedi ancak genç kadın kabul etmedi. Bunun üzerine Gökhan S. genç kadını kocasına söylemekle tehdit edip yüz yüze görüşmek için ikna etti. Genç kadın ise hem korkup hem de Gökhan S. ile yüz yüze görüşerek onu bir daha görüşmemeye ikna etmek için buluşmayı kabul etti. Genç kadın, Gökhan S.'nin adresini verdiği eve geldi. İddiaya göre, Gökhan S. burada E.Ö'ye tecavüz etti. Genç kadın da olaydan sonra polise başvurup şahıstan şikayetçi oldu. E.Ö'nün şikayeti üzerine Gökhan S. yakalandı.

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