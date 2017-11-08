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Fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar 5'e yükseldi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında bu sabah patlama ve göçük meydana geldi. Patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi. Buhar kazanında yaşanan patlama sonrası 4 kişi yaralı olarak tedavi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük’ten bilgi aldı

Fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar 5'e yükseldi

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında bu sabah patlama ve göçük meydana geldi. Patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi. Buhar kazanında yaşanan patlama sonrası 4 kişi yaralı olarak tedavi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük’ten bilgi aldı

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:26
Fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar 5'e yükseldi
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BUGÜN saat 11.30 sıralarında Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki birboya fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada göçük oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ekibi ambulanslar sevk edildi. Enkaz yığınına dönen fabrika alanında tam bir can pazarı yaşandı. Harekete geçen ekipler ilk etapta enkaz altından 2 yaralıyı çıkarttı

Ekiplerin çalışmaları sürdükçe bilanço ağırlaştı.

Bölgeye gelip çalışmalar hakkında bilgi alan Bursa Valisi İzzetttin Küçük’ün son açıklamasına göre patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi.

Olayda en az 4 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Enkaz altında başka kişilerin olup olmadığına yönelik araştırma sürerken patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de büyük hasar gördü.

Yetkililer olay sırasında buhar kazanın bulunduğu bölümde 9 işçi ve bazı müşterilerin olduğunu söyledi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama meydana gelir gelmez olay yerine gittiğini söyledi. Küçük, şunları kaydetti: 

"Şu anda 5 ölü, 4 yaralı var. Yaralılar, hastaneye intikal etmiştir. Bir saate kadar yaralıların durumu netlik kazanacaktır. Burası tekstil ünitelerinin olduğu bir boyahane. Oradaki sıcak su kazanı patlamış. Şu anda nedeniyle ilgili bir bilgim yok. Bu kazanın neden patladığıyla ilgili inceleme yapılacak, araştırılacak. Bir tedbirsizlik, kusur ne varsa ortaya çıkacak. Gaz sıkışması olduğu kesin. Şiddetli bir patlama, fabrikada göçük var. Çevredeki fabrikalara ve araçlara da hasar vermiş." 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada büyük bir patlamanın yaşandığını belirtti. Aktaş, "Yoldan geçenler tamamen etkilenmiş. Bina komple çökmüş. Kazanda bir patlama olmuş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİDEN BİLGİ ALDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürsu’da boya fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük’ten bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bursa’nın Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki patlama olduğu yönündeki haberlerin ardından, Vali Küçük’ten telefon aracılığıyla bilgi aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buhar kazanındaki patlama neticesinde can kayıplarının da yaşandığı hadiseye ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI: ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA, ÇEVREYE ÇOK ZARAR VERDİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, patlamayla ilgili olarak “Şu ana kadar 5 ölü, 14 yaralı var. An be an takip ediyoruz, incelemelerimizi başlattık. Şu anda herhangi bir risk yok. Çok şiddetli bir patlama, çevreye çok zarar verdi” dedi.

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Tekstil fabrikasında patlama; 4 ölü, 5 yaralı
Tekstil fabrikasında patlama; 4 ölü, 5 yaralı
Anahtar Kelimeler:
BursaPatlamaBoya Fabrikası
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