Fabrika alevlerin içinde kaldı! Yol ulaşıma kapatıldı

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Fabrika alevlerin içinde kaldı! Yol ulaşıma kapatıldı
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YANGIN, Torbalı ilçesinde Çapak yolu üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kolay tutuşan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle fabrikadan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye görevlileri yangına müdahale ederken, Torbalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu Çapak yolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın saat 19.00 sıralarında söndürüldü.

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