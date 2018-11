"Ezan Türkçe okunmalı" diyen CHP'li, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

KONUK olduğu televizyon programında "Ezan Türkçe okunmalı" çıkışıyla tepki çeken ve parti disiplinine sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Yılmaz, "Partiden gitmemi istiyorsun çünkü beni rakip olarak görüyorsun. Aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum. Sıkıyorsa at beni." dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"BU DİSİPLİN SORUŞTURMASI HUKUKSUZDUR, KINIYORUM"

Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir.

"SANA OLAN UMUDUMU KESTİM BEN"

Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben.

"PARTİDEN GİTMEMİ İSTİYORSUN ÇÜNKÜ BENİ RAKİP GÖRÜYORSUN"

Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun? Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. AKP ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun.

"İSTİFA ETMİYORUM, SIKIYORSA BENİ AT"

Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.

ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamada "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ, KENDİNİ SAVUNDU

Bugün CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili tek cümlelelik bir açıklama yaparak "Böyle bir karar beklemiyordum, bir şey yapmadım ki." dedi.