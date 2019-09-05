Eymen'i öldüren cani annenin eskort olduğu ortaya çıktı

İZMİR'DE 5 yaşındaki oğlunu sevgilisinin yardımıyla öldüren katil anne Mine Durak'ın para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı. CİMER'e şikayet edilmesine rağmen devletin küçük Eymen'in velayetini annesinden almaması ise tartışma konusu oldu.

ESKORT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Katil annenin sosyal medya hesabından yayınlandığı görüntüler sonucu para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Çok sayıda cinsel içerikli mesaj yayımlayan oğlunu öldüren katil anne Mine Durak'ın ayrıca cinsel içerikli videolarını dayayımladığı belirlendi.

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYMEN VELAYETİNİ ALMAMASI TARTIŞMA YARATTI

Eymen'in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra annenin talebi üzerine geri verildiği öğrenildi. İddiaya göre anne Durak ve erkek arkadaşı küçük çocuğa şiddet uygulamaya devam etti. İşkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Aile yakınları bu görüntülerle CİMER ve emniyete başvurdu. Küçük çocuğun olaydan kısa süre önce gözündeki morluğu soran apartman görevisine de "Annem beni kaldırıp yere fırlattı" dediği ortaya çıktı. Bu iddialar üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili tepkisini belli etti.