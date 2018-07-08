Eylül ve Leyla'dan sonra peş peşe kahreden haberler geldi

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk ve Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf ölü bulundu

Eylül ve Leyla'dan sonra peş peşe kahreden haberler geldi
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AİLESİYLE birlikte Amanos Dağları’nın eteklerinde yer alan Hassa’nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk’u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Yapılan arama çalışması sonucunda Amanos dağlarında, aramaların 8’inci gününde, bugün öğle saatlerinde kayıp Ufuk’un cansız bedeni bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 21:20
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