Eylem için gelen 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

TERÖRLE Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri Suriye uyruklu A.B. ve A.H.'nin yasa dışı yollarla Şanlıurfa'ya geldikleri, kentte bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldıkları adresi belirleyip operasyon yaptı. Operasyonda A.B. ve A.H. ile bu teröristlere sahte kimlik çıkaran A.B.'yi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 terörist, bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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