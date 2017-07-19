Eylem için gelen 1 PKK'lı terörist öldürüldü

PKK terör örgütünün kırsal alanından Van'a eylem için bir teröristin geldiğinin tespit edilmesi üzerine polis dün gece operasyon başlattı. PKK'lı teröristin İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesinde bir evde olduğunun belirlenmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesi ve özel harekat polisleri operasyon yaptı. Polis helikopterinin de havadan takip ettiği operasyonda 'Teslim ol' çağrısına evden ateşle karşılık verildi. Bunun üzerine çıkan çatışmada PKK'lı 1 terörist üzerindeki silah ve teçizatla ölü ele geçirildi. Operasyonun devamında teröriste ve örgüte yardım yataklık ettikleri gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.