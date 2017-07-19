Eximbank ‘Global data’yı kullanacak

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, “Eximbank’ın hayata geçireceği Global Data Temini Projesi, yani sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ve sistem uyumlarının sağlanması vasıtasıyla sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı limit tesisi sağlanacak” dedi.



Zeybekci, Türk Eximbank’ın 6 aylık faaliyet sonuçları ve yıl sonu hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Türk Eximbank’ın 30 yıldır ihracatçılara hem uygun finansman araçları sunduğunu, hem de onların finansal güvenliğini sağladığını kaydetti. Zeybekci, Eximbank’ın 2017 yılına, atılım dönemine yakışır bir giriş yaptığını anlatarak, verilen desteği ilk 6 ayda geçen yıla kıyasla yüzde 15 artırdığını, 2017 yılının ilk yarısında

10.1 milyar dolar kısa vadeli, 1.6 milyar dolar orta ve uzun vadeli olmak üzere toplam 11.7 milyar dolar tutarında kredi kullandırıldığını söyledi.Yine aynı dönemde alacak sigortasıyla gerçekleştirilen ihracat tutarının 7 milyar dolar olduğunu aktaran Zeybekci, “Böylece toplam destek, yüzde 15 artarak 18.7 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Eximbank’ın ilk 6 ayda Türkiye ihracatına destek oranını 1.1 puan artırmasını sağladı. Bu sayede de toplam ihracatın kredilendirme oranını da yüzde 24.2’ye çıkardığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle her 100 dolar ihracatın 24 dolarını Eximbank kredilendirmiş oldu” diye konuştu.Zeybekci, Eximbank’ın ihracatçılara daha fazla destek sunmakla yetinmediğini, destek sunma işlevini daha hızlı gerçekleştirmeyi de başardığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:



Artık daha hızlı



“2017 Haziran ayı itibarıyla alacak sigortası başvuruları ortalama 4 günde sonuçlandırılmış. Her 100 başvurunun 85’i olumlu sonuçlanmış. Aynı zamanda ihracatçılarımız için yaklaşık 10 milyar dolarlık sigorta limiti tesis edilmiş. Ayrıca, bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Eximbank’ın hayata geçireceği Global Data Temini Projesi, yani sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ve sistem uyumlarının sağlanması, vasıtasıyla sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı limit tesisi sağlanacak.”

Global Data ile sigorta işlemleri için gerekli olan bilgilerin tek bir küresel veri kaynağından alınması ile sigorta faaliyetlerinde çok daha hızlı ve yerinde limit tesisi sağlanacağını aktaran Zeybekci, Yatırım/Politik Risk Sigortası Poliçesi ile hem müteahhitlerin, hem de yatırımcıların politik risklere karşı sigortalanmasının da söz konusu olacağını kaydetti.