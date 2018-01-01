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Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

Adana'da evlerinden olmuş veya sokakta yaşamlarını sürdüren kişiler, yeni yıla Merkez Otogarı'nın bekleme salonunda yatarak girdi

Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi

Adana'da evlerinden olmuş veya sokakta yaşamlarını sürdüren kişiler, yeni yıla Merkez Otogarı'nın bekleme salonunda yatarak girdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
Evsizler 2018’e banklarda ve yerde yatarak girdi
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TÜM dünyada yeni yıl coşkusu yaşanırken, iflas ederek sokaklara düşen veya çocukları tarafından evden kovulan evsizler ise 2018 yılına bekleme salonunda bulunan banklarda yatarak girdi.

Otogara gelen vatandaşların verdiği yemek ve yardımlar ile karınlarını doyuran evsizler, salonda bulunan sandalyelerin üzerinde uyurken, kimisi de yere serdiği kartonların üstünde veya dışarıda bulunan banklarda yaşamlarını devam ettiriyor.

"BELEDİYE DESTEK ÇIKSIN"
Evsizlerden bazıları, ayakkabılarını, ceketlerini veya yanlarında bulundurdukları çantaları yastık olarak kullanıyor. Otogar, kış aylarında sıcak olmasından dolayı evsizlerin vazgeçilmez durağı oluyor. Bu kişilerden biriside 57 yaşındaki Hikmet Yörük. Yörük, evi olmadığı için otogarda kaldığını söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nden otogardaki bekleme salonu için yardım talep eden Yörük, daha sonra şunları söyledi:

"Bu işsizlere sahip çıksınlar. Barınacak bir yer yapılsın. Otogarın tuvaleti 1,5 TL. Garibanlara yardım edilsin, belediye destek çıksın. Ben 2 aydan bu yana evim ve işim olmadığı için burada kalıyorum. İş arıyorum, bulamıyorum. Gece burada yatıyorum, gündüz iş arıyorum."

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