Evleri basılıp gözaltına alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, sosyal paylaşım platformları üzerinden devlet görevlilerine sistematik şekilde küfürlü ve hakaret içerikli tweetler yazdıkları tespit edilen sahte hesaplarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatı üzerine başta Twitter olmak üzere sosyal paylaşım platformlarında açılan sahte hesapların tespit edilebilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bilişim ekibi kuruldu. Yurtiçinde açılan sahte hesapları kimlere ait olduğunu bulabilen ekip, hesaplarda, kullanıcı ve adres bilgilerinin ortaya çıkmasını zorlaştıran programların kullanıldığını tespit etti. Ekipler, şüpheli şahıslardan "kaan_kursat" isimli kullanıcının 1 ve 7 Ocak'ta, diğer hesaplara tavsiye niteliğinde, "Bu kadar iddialıyım, artık seni Twitter kurucusu dahi bulamaz" ve "Vpn ya da Tor kullanarak yaptıysanız, hiç kimse yerinizi tespit edemez, rahat olun helal olsun dostlar" şeklinde tweetler yazarak, suça teşvik ettiğini görüldü. Bu kişinin, Twitter'da bazı paylaşımlarda bulunan "Fuat Avni" adlı profile ise 4 Ocak'ta, "Tor kullanın rahat edin, böyle saçma sapan muhabbetlere girmeyin Fuatlar Avniler" şeklinde tweet yazdığı tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucunda ekipler, söz konusu hesap sahiplerinin kimlik, e-posta ve adres bilgilerini ortaya çıkardı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda, "hakaret", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarına konu paylaşımlarda bulunan 4 Twitter kullanıcısıyla ilgili açık kaynaklı tespit çalışmaları yürütüldüğü belirtilerek, "kaan_kursat" isimli kişinin kullandığı e-posta adres kullanıcısının Eyüp'te oturan Ayten K'ya ait olduğu ve paylaşımların bu kişinin internet aboneliğinden yapıldığı aktarıldı.

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