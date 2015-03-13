Evleri basılıp gözaltına alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, sosyal paylaşım platformları üzerinden devlet görevlilerine sistematik şekilde küfürlü ve hakaret içerikli tweetler yazdıkları tespit edilen sahte hesaplarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatı üzerine başta Twitter olmak üzere sosyal paylaşım platformlarında açılan sahte hesapların tespit edilebilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bilişim ekibi kuruldu. Yurtiçinde açılan sahte hesapları kimlere ait olduğunu bulabilen ekip, hesaplarda, kullanıcı ve adres bilgilerinin ortaya çıkmasını zorlaştıran programların kullanıldığını tespit etti. Ekipler, şüpheli şahıslardan "kaan_kursat" isimli kullanıcının 1 ve 7 Ocak'ta, diğer hesaplara tavsiye niteliğinde, "Bu kadar iddialıyım, artık seni Twitter kurucusu dahi bulamaz" ve "Vpn ya da Tor kullanarak yaptıysanız, hiç kimse yerinizi tespit edemez, rahat olun helal olsun dostlar" şeklinde tweetler yazarak, suça teşvik ettiğini görüldü. Bu kişinin, Twitter'da bazı paylaşımlarda bulunan "Fuat Avni" adlı profile ise 4 Ocak'ta, "Tor kullanın rahat edin, böyle saçma sapan muhabbetlere girmeyin Fuatlar Avniler" şeklinde tweet yazdığı tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucunda ekipler, söz konusu hesap sahiplerinin kimlik, e-posta ve adres bilgilerini ortaya çıkardı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda, "hakaret", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarına konu paylaşımlarda bulunan 4 Twitter kullanıcısıyla ilgili açık kaynaklı tespit çalışmaları yürütüldüğü belirtilerek, "kaan_kursat" isimli kişinin kullandığı e-posta adres kullanıcısının Eyüp'te oturan Ayten K'ya ait olduğu ve paylaşımların bu kişinin internet aboneliğinden yapıldığı aktarıldı.
3 kişi gözaltında
Çalışmalarda "kaan_kursat" kullanıcısının, farklı iki Twitter hesabına sahip Sultangazi'de oturan Serpil I. ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan Serap K. ile iletişim halinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen yazıda, İstanbul ve Muğla'da tespit edilen 3 kişinin evlerinde eş zamanlı gündüz arama yapılabilmesi, kullandıkları cihazlara el konulabilmesi için mahkemeden karar aldırılması ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılabilmesi için talimat yazdırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanlar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet görevlisine küfür ve hakaret içerikli mesajlar yazdıkları tespit edilen 3 kişinin evinde arama ve el koyma kararı verilmesi için 11 Mart'ta mahkemeye yazı yazıldı. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, bunun üzerine belirtilen adreslerde arama yapılması ve kişilere ait cihazlara el konulması kararı verdi. Talimat üzerine operasyon düzenleyen asayiş ekipleri, kimliği tespit edilen Veli Hasan K, Serpil I. ve Serap K'yı evlerinde gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 12:37