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Evlat sevgisi 'engel' dinlemedi

Mardin'in Derik ilçesi Balova Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Şükriye Ekinci hayatını, 4 günlükken havale geçiren ve şu anda 19 yaşında olan oğluna adadı.

Evlat sevgisi 'engel' dinlemedi

Mardin'in Derik ilçesi Balova Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Şükriye Ekinci hayatını, 4 günlükken havale geçiren ve şu anda 19 yaşında olan oğluna adadı.

09 Mart 2015 Pazartesi 16:11
Evlat sevgisi 'engel' dinlemedi
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ZİHİNSEL ve bedensel engeli nedeniyle hiç bir ihtiyacını gideremeyen 19 yaşındaki gencin tüm ihtiyaçları anne Şükriye Ekinci tarafından karşılanıyor. 
Balova Mahallesi'nde oturan 42 yaşındaki 8 çocuk annesi Şükriye-Nimet ekinci çiftinin 19 yaşındaki çocukları Sadettin, 4 günlükken geçirdiği havale nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli olarak yaşamaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bakıcı maaşıyla geçinen Ekinci ailesi hasta çocukları için yetkililerden yardım bekliyor. Oğlunun her türlü ihtiyacını karşıladıklarını belirten anne Ekinci, "Sadettin henüz 4 günlükken havale geçirdi ve bir daha da düzelmedi. Daha sonra 7 çocuğum daha dünyaya geldi, onlar gayet sağlıklı hiç bir şeyleri yok. Bu oğlumun sevgisi bütün çocuklarımdan daha fazla. Yemeğini, suyunu hep ben veriyorum. 3 gün aç susuz kalsa bile hiç bir şey isteyemiyor ve söyleyemiyor. 19 yıldır sürekli böyle yatalak ve yerdedir. Doktora gidiyoruz derdini anlatamıyoruz doktor çocuk ilaçları yazıp bizi gönderiyor. Devletimizden ve hayırsever vatandaşlardan isteğimiz bir iş imkanı sağlansa yardım elini uzatsa hem hasta çocuğumuza bakarız hem de geri kalan 7 çocuğumuzun geçimi yaparız. Ben hayatta olduğum ve imkanlarım yettiği sürece ona en güzel şekilde bakacağım" dedi.
Baba Nimet ekinci ise, "Oğlum 19 yaşında bundan önce mevsimlik işçi olarak çalışıyordum. Ama şimdi oğlum büyüdüğü için bakımı biraz zorlaştı. Kaldırıp dışarı çıkarmak hastaneye götürmek çok zor oluyor. Ağırlığından dolayı mevsimlik işlere de gidemiyoruz. Burada da iş yok ben işsizim çalışmak istiyorum ama iş yok. 8 tane çocuğum var çocuklarım küçüktür maddi durumum yoktur. Devletten ve hayırsever vatandaşlardan iş imkanı istiyorum. 5 tane çocuğum okula gidiyor 2 çocuğum da küçüktür maddi durumum da yok onları okutayım. Ayda sadece 300 lira hasta olan çocuğuma bez alıyorum. İş imkanı olsa çocuklarımı okutmak için çalışmak istiyorum" diye konuştu. 

Kaynak: İHA
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Son Güncelleme: 09.03.2015 15:12
Anahtar Kelimeler:
evlat sevgisi engel dinlemedi
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