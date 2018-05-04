Evinin salonunda göz göze geldi

M.C, bin 900 lirası ile iki küçük altınının çalındığını sözlerine ekledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

M.C'nin kendisini gördüğünü fark eden kar maskeli hırsız , balkondan atlayarak kaçtı.

ALINAN bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce taşındığı apartmanın birinci katındaki dairesinde uyuyan M.C. (41), ayak seslerini duyunca uyandı.

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