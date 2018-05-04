Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102787
ALTIN
179.117
DOLAR
4.2465
STERLİN
5.7690
EURO
5.0850
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En kısa zamanda değiştirin...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...

Evinin salonunda göz göze geldi

Aydın'da bir eve giren kar maskeli hırsız, bir miktar para ve altın çaldıktan sonra ev sahibi tarafından fark edilince kaçtı.

Evinin salonunda göz göze geldi

Aydın'da bir eve giren kar maskeli hırsız, bir miktar para ve altın çaldıktan sonra ev sahibi tarafından fark edilince kaçtı.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:39
Evinin salonunda göz göze geldi
banner404

ALINAN bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce  taşındığı apartmanın birinci katındaki dairesinde uyuyan M.C. (41), ayak  seslerini duyunca uyandı.

Evde hırsız olduğunu anlayan ev sahibi, salona doğru bakınca hırsızı  gördü.

M.C'nin kendisini gördüğünü fark eden kar maskeli hırsız, balkondan  atlayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü ekipleri hırsızın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma  başlattı.

Gazetecilere konuşan ev sahibi M.C, hırsızın ayak seslerini duyunca  uyandığını söyledi.

Hırsızın, kendisinin uyandığını fark edince kaçmaya başladığını  belirten M.C, "Onu salonda gördüm. Sonrasında polise haber verdim." dedi.

M.C, bin 900 lirası ile iki küçük altınının çalındığını sözlerine  ekledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kar Maskeli HırsızAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da!
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da!
Resmen aday olunca "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı
Resmen aday olunca "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı
Bir banker Bilo vakası daha! 'Yunanistan' diye Edirne'ye bıraktılar
Bir banker Bilo vakası daha! 'Yunanistan' diye Edirne'ye bıraktılar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim