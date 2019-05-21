MARDİN'DE evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.
ANİDEN KAYBOLDU
Mardin'in Merkez Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesi'nde oturan Tekçe ailesinin kızları Kader, evlerinin önünde oynarken aniden kayboldu. Ailesi, küçük Kader'i bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
MAHALLEDEN GEÇEN DEREDE CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kader'i bulmak için mahallede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, mahalleden geçen derede minik Melek'in cansız bedeni bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Melek Tekçe'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Melek'ten kahreden haber geldi!
Evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.
MARDİN'DE evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Kader Tekçe'nin, mahalleden geçen derede cansız bedeni bulundu.