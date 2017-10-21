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Evine giden öğretmene kurşun yağmuru

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde Milli Eğitim’e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde (RAM) müdür yardımcısı olan öğretmen İzettin Güven, apartmanda evinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Güven, hastaneye kaldırıldı. Haber ajansları ilk geçtikleri haberlerde öğretmenin yaşamını yitirdiğini duyursalar da öğretmenin hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı

Evine giden öğretmene kurşun yağmuru

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde Milli Eğitim’e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde (RAM) müdür yardımcısı olan öğretmen İzettin Güven, apartmanda evinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Güven, hastaneye kaldırıldı. Haber ajansları ilk geçtikleri haberlerde öğretmenin yaşamını yitirdiğini duyursalar da öğretmenin hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:33
Evine giden öğretmene kurşun yağmuru
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OLAY, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi’ndeki Bahçelievler Sitesi’nde meydana geldi. Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcılığı görevini yürüten psikolojik danışman ve rehber öğretmen 33 yaşındaki İzettin Güven, oturduğu apartmanda evinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binerken silahlı saldırıya uğradı. 

Kimliği belirsiz bir kişi tabancayla yakın mesafeden 7 el ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Güven kanlar içerisinde yere yığılırken sitede oturan 4 emniyet bekçisi silah sesleri üzerine balkonlara çıkıp kaçan saldırgana ateş etti.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İzzettin Güven, ambulansla Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boyun ve sırt bölgesine 6, ayağına da 1 kurşun isabet eden İzzettin Güven, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaymakam Adem Çelik ve Emniyet Müdürü Mehmet Güçlü de saldırının meydana geldiği siteye gelerek, buradaki görevlilerden olayla ilgili bilgi aldı.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetÖğretmen
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