Evi, kendisi, eski eşi ve çocuğu içerideyken yaktı

ADANA'DA boşandığı eşiyle barışmak üzere bir araya gelen adamın, annesine ait evin alt katında oturan akrabalarından evi boşaltmasını istedi. Teyze Nazlı A'nın evi boşaltmak istememesi üzerine kavga çıktı. Sokağa taşan kavganın ardından eve giren adam, içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi.Eski eşi ve çocuğu, evin arka penceresinden kurtarıldı. Şayıp Ş. ise evden çıkmamak için direndi. Yangın sırasında evin balkonundan yandaki evin damına atlayan Şayip Ş., bir süre çevredekilere küfür yağdırdı. Şüpheli polis ve itfaiye ekiplerince zorla çıkartıldı.Olay şöyle gelişti: 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi 26022 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Oğlu Cihan Cabbar Ş.'yi yanına alan Ülkü E., akşam saatlerinde annesiyle yaşayan eski eşi Şayıp Ş.'nin yanına geldi. Tekrar birleşmek istediği öne sürülen çift, iddiaya göre aynı evin alt katında oturan Şayıp Ş.'nin teyzesi Nazlı A.'dan evi boşaltmasını istedi. Nazlı A.'nın evden çıkmak istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavga sırasında öfke içerisinde eve girip, kapıyı kilitleyen Şayıp Ş., içeride eski eşi ve oğlunun da bulunduğu sırada önce alt katı daha sonra da annesiyle yaşadığı üst katı ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SALDIRMAK İSTEDİ

Polis nezaretinde ekip aracına götürülürken, Ben yakarım dersem, yakarım diyen Şayıp Ş.'ye yakınları saldırmak istedi. Polisin, kalabalığın elinden güçlükle çıkardığı şüpheli, ambulansta ayakta tedavi edilen eski eşi Ülkü E. ve oğlu ile 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.