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‘Evet’çiler İsrail bayrağı açtı!

Kuzey Irak'ta son dakika değişikliği olmazsa Pazartesi günü yapılacak olan bağımsızlık referandumu öncesi Kürdistan bayrağının yanı sıra İsrail bayrağı da açıldı

‘Evet’çiler İsrail bayrağı açtı!

Kuzey Irak'ta son dakika değişikliği olmazsa Pazartesi günü yapılacak olan bağımsızlık referandumu öncesi Kürdistan bayrağının yanı sıra İsrail bayrağı da açıldı

24 Eylül 2017 Pazar 08:58
‘Evet’çiler İsrail bayrağı açtı!
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REFERANDUM öncesi en büyük gerilim Kerkük’te yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında aleyhine bazı pankartlar taşınması dikkat çekti. Ayrıca PKK’lıların da Kerkük’te rahat bir şekilde dolaşması gözden kaçmayan görüntüler arasında.

FOTO: SOZCU

Referandum aleyhinde olanların sosyal medya hesapları takip edilirken çok sayıda kişilerin tutuklandığı gelen bilgiler arasında.

FOTO: SOZCU

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KürdistanReferandumBarzaniIsrailBayrak
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