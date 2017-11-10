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Eve gelen su faturası şoke etti! İki daire alınıyor

Evine 54 günlük su kullanım bedeli 448 bin 561 lira gelen Haşim Erburhan, "yanlış yazıldığını" iddia ettiği faturanın düzeltilmesini talep etti

Eve gelen su faturası şoke etti! İki daire alınıyor

Evine 54 günlük su kullanım bedeli 448 bin 561 lira gelen Haşim Erburhan, "yanlış yazıldığını" iddia ettiği faturanın düzeltilmesini talep etti

10 Kasım 2017 Cuma 19:41
Eve gelen su faturası şoke etti! İki daire alınıyor
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İZMİR, Tire kırsalındaki Hisarlık Mahallesi'nde yaşayan esnaf Haşim Erburhan,  İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (İZSU), evine gönderilen 448  bin 561 liralık su faturasının şaşkınlığını yaşıyor.
Büyükşehir Yasası yürürlüğe girmeden önce ikamet ettiği bölgenin köy  olduğunu, bu nedenle evinde hem kırsal bölgelere verilen su hattının hem de şehir  içi su şebekesinin bulunduğunu anlatan Erburhan, fiyatı uygun olması nedeniyle  sürekli kırsal su hattını kullandıklarını söyledi.
 
Erburhan, akşam işyerinden geldiğinde eşi Nejla Erburhan'ın kendisine  su faturasını verdiğini ilk başta rakamları yanlış okuduklarını, gerçeği  öğrendiğinde ise büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdi.
 
Faturanın 2 ay önce geldiğini belirten Erburhan, şöyle devam etti:
 
"Faturayı elime aldığımda 448 lira olarak düşündüm, sesimi çıkarmadım.  Kullanmıyorum bu kadar gelmemesi lazım diye düşündüm. Sonra 448 bin 561 lira  olduğunu öğrendim, şok oldum. Tire İZSU'ya gittik, 'Önce su parasını öde, sonra  itiraz et.' dediler. Daha sonra itiraz dilekçesini kendileri yazdılar. Araya  birileri girdi, 'Biz bunu hallettik, az bir ceza yiyeceksiniz kimseye söyleme'  dediler. Birkaç gün önce İZSU'dan aradılar 'Mahkemeye ver.' dediler. Ben avukat  tutacak gücümün olmadığını söyledim. Belediye başkanından, yetkililerden konunun  bir an önce halledilmesini istiyorum. İki daire parasını nereden bulup  yatıracağım, imkanım yok. Biz evde 2 kişi oturuyoruz her ay 30-40 lira fatura  geliyordu, sonra 448 bin 561 lira geldi, bir an önce bunun düzeltilmesini  istiyorum."
 
Su faturasının bu ay 37 lira olduğunu ama alt kısmında ödenmemiş dönem  borcunun 448 bin 561 lira olarak yazıldığını aktardı.
 
Öte yandan İZSU yetkilileri de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını  bildirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Su FaturasıEve GelenTireİzmirHaşim Erburhan
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