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Evden 10 kamyon çöp çıktı

Burdur'da vatandaşın yoğun koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıktı

Evden 10 kamyon çöp çıktı

Burdur'da vatandaşın yoğun koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıktı

18 Temmuz 2017 Salı 08:09
Evden 10 kamyon çöp çıktı
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İNÖNÜ Mahallesi Yeni Hamam Caddesi'nde 58 yaşındaki Halim Aydın'a ait evden ağır kokular gelmesi üzerine vatandaş belediyeye şikayet etti. Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 saatte evden 10 kamyonun üzerinde atık çıkardı. Aralarında karton, plastik, ayakkabı, ağaç parçaları, tedavülden kalkmış madeni paralar, giyim eşyaları ve çürümüş gıda maddelerinin bulunduğu çok sayıda atık malzeme imha edilmek üzere belediye çöplüğüne götürüldü.
Mahalle Muhtarı Hülya Hephep, "2009 yılından bu yana muhtarlık yapıyorum. 8 yılda bu evi üçüncü defa temizlettiriyoruz. Kokudan durulmuyor. Mahalleli bıktı usandı" dedi.
Ev sahibi Halim Aydın ise evdeki çöpleri hurdacılık yaptığı için biriktirdiğini ve satacağını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
çöp EvBurdurAydın
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