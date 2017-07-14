Ev sahibi kiracısını bu hale getirdi

OLAY öğle saatlerinde, Zabıtan Mahallesi Kaptan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.G., Yılka Apartmanı'nın ikinci katındaki evinde oturan kiracısı Gülçin Dalgıç'tan evi boşaltmasını istedi. S.G. ile Gülçin Dalgıç arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. S.G. kiracısı Gülçin Dalgıç'ı tartakladı. Kavgayı duyan apartman sakinleri polis ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yüzünde morluklar olan Gülçin Dalgıç'ı kontrol amacıyla ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.G. olay yerinden ayrılırken, soruşturma başlatıldı.
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