"Etek boyu" tartışmasının kahramanı, aynı etekle adliyede poz verdi

HER gün kadına fiziki ve psikolojik şiddet haberleriyle karşılaştığımız Türkiye gündeminde, bugün ise avukatın etek boyuna karışan hakim var.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etti. Duruşma tutanaklarına da yansıyan bu diyalog, büyük tepki çekti.

HAKİM AÇIĞA ALINDI

Avukat Tuğçe Çetin'e, meslektaşlarından büyük destek geldi. Olayın haberleştirilmesi sonrası büyük tepki çeken hakim, görevden alındı.

"HER ZAMAN OLDUĞUMUZ YERDEYİZ"

Olayın ardından Tuğçe Çetin, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleriyle geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Çetin, "Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz." notunu düştü.