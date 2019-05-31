Etek boyu ölçen hakimi böyle protesto etti

İstanbul Kartal Adliyesi'nde kadın avukatın etek boyuna takan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu'ya yönelik tepkiler sürüyor.

Etek boyu ölçen hakimi böyle protesto etti
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KOCAELİ'DE CHP’li avukat İbrahim Karslı etek giyerek protesto etti. Karslı "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle” dedi. Sözcü'de yer alan haber şöyle: İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, mini etek giyen avukat Tuğçe Çetin’in kıyafetinin, avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürmüş, duruşma salonunda başlayan tartışma, HSK’nın da gündemine gelmişti. HSK, hakimi tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Hakimin bu tavrı hukuk camiasında tepkiyle karşılanmış ve yurt genelinde protestolar düzenlenmişti.

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