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Estetikçinin hesabını çaldılar, çıplak fotoğraflarla şantaj yaptılar

İstanbul'da ünlü estetik doktoru Hüseyin Tirman'ın hesabını hacklayen dolandırıcılar, iletişime geçtikleri kadınları estetik yalanıyla kandırarak çıplak fotoğraflarını isteyip şantaj yaptı

Estetikçinin hesabını çaldılar, çıplak fotoğraflarla şantaj yaptılar

İstanbul'da ünlü estetik doktoru Hüseyin Tirman'ın hesabını hacklayen dolandırıcılar, iletişime geçtikleri kadınları estetik yalanıyla kandırarak çıplak fotoğraflarını isteyip şantaj yaptı

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:58
Estetikçinin hesabını çaldılar, çıplak fotoğraflarla şantaj yaptılar
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DOLANDIRICILAR, ünlü estetik doktoru Hüseyin Tirman'ın hesabını kopyalayıp takipçilerine tuzak kurdu. Güzelleşeceklerini sanan kadınlardan cinsel bölgelerinin fotoğraflarını isteyen dolandırıcılar, kandırdıkları kadınlardan ele geçirdikleri fotoğraflarla şantaj yaptılar.

VÜCUDUNUN FARKLI YERLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMESİNİ İSTEDİ

Sahte hesaptan kendisini doktor Tirman olarak tanıtan dolandırıcılar iddiaya göre muayene etmek için ulaştıkları takipçilerden vücudunun farklı bölgelerinin fotoğraflarını istedi ardından da ele geçirdikleri fotoğraflarla takipçileri tehdit etti.

''GENİTAL BÖLGEMİN FOTOĞRAFINI İSTEDİ''

Show TV'nin haberine göre; Tirman'ın takipçileri arasında yer alan kadınlardan bazıları ise kısa süre içerisinde bu tuzağa düştü. Mağdur olan bir kadın başına gelenleri şöyle anlattı:

Göğüslerini yapalım dedi. Bana göğüslerinin resmini atar mısın yüzün görülecek şekilde olsun dedi. Ben de doktor bey olduğu için güvenip resmimi attım. Daha sonra genital bölgemin resmini istedi. Daha sonra da bacaklarımın resmini istedi. Ve ardından da beni "Bekle bak şimdi seni nasıl rezil edeceğim. Ya bana 11 bin TL para vereceksin ya da bu resimleri bütün arkadaşlarına göndereceğim." şeklinde tehdit etti.

''RESME BAKARAK SONUÇ VERMEK MÜMKÜN DEĞİL''

Doktor Hüseyin Tirman ise takipçilerini ve hastalarını uyararak "Biz sosyal medyayı sadece yaptığımız işlerle ilgili insanlara bilgi vermek amacıyla kullanıyoruz. Sosyal medyada kimsenin özel fotoğrafını istemeyiz. muayene birebir elle ve onun karşılığında bir takım araçlarla birebir yüzyüze olduğunuzda zaten anlamlı. Resme bakarak sonuç vermek ya da teşhis koymak malasef mümkün değil. Özellikle gönderen ve talep eden hastalarımızı da geri çeviriyoruz." şeklinde konuştu.

Savcılığın konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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