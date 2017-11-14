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Esrarengiz kaza! Ölen kişinin yanağında...

Kazada ölen kişinin yanağında mermi girişi olduğu tespit edildi, araçta boş kovan bulundu. Cinayet ihtimali üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı

Esrarengiz kaza! Ölen kişinin yanağında...

Kazada ölen kişinin yanağında mermi girişi olduğu tespit edildi, araçta boş kovan bulundu. Cinayet ihtimali üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı

14 Kasım 2017 Salı 09:07
Esrarengiz kaza! Ölen kişinin yanağında...
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ADANA'DA şarampole devrilen Otomobildeki iki kişiden biri  hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Ölen kişinin yanağında mermi girişi  olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Savaş Topal'ın kullandığı 34 PN 1059 plakalı  otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda  kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir  Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan sürücü Topal ambulansla hastaneye kaldırıldı,  araçtaki Serhat Tunçdemir ise ifadesinin alınması için Akıncılar Polis Merkezine  götürüldü.

Savaş Topal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ön  incelemede, Topal'ın yanağında mermi girişi olduğu belirlendi.

Araçta detaylı arama yapan polis ekipleri ise boş kovan buldu.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince  soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, polis merkezindeki Tunçdemir daha sonra durumunun  kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KazaSavaş TopalCinayet
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