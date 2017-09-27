Esrarengiz cisim Van’da da görüntülendi

OLAY, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Gökyüzünde görülen esrarengiz parlak cismin etrafında karmaşık ışıkların saçtığı görünüyor. Esrarengiz cismin aynı saatte Kars ve Ağrı’da görüntülenirken, Van’ın Gevaş ve Erciş ilçesinde de vatandaşlar tarafından amatör kameralara kaydedildi.
Öte yandan esrarengiz görüntüler birçok sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıldı.
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