"Eşofman giyen kız öğrenci zina yapmıştır" diyen öğretmen açığa alındı

KONYA'DA eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili mesajı tepki çeken öğretmen açığa alındı. Konya'da felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın Twitter hesabından yaptığı eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili skandal açıklamalarına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve AK Partili Turan'dan da tepki göstermişti. CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt da skandal paylaşımlarla ilgili soru önergesini Meclis gündemine taşıdı.

AÇIĞA ALINDI

NTV'nin haberine göre, sosyal medyadan paylaştığı mesajıyla infial yarayan öğretmen Ercan Harmancı açığa alındı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN'DAN TEPKİ

Konya'da felsefe öğretmeninin söylemine ilişkin sorulan soruya AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Sosyal medyada bir garip mecra hale getirilmesiyle ilgili gündem var. Bunların bir kısmı ahlaksızlığından yapıyorlar. Ahlak dışı yaklaşımdır. herkesin aklını başına alması lazım. Ancak öğretmenlerimizin, imamlarımızın, çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimci insanlarımızın çok daha hassas olmasında, ağzından çıkanı, yazdığını çok daha iyi değerlendirmesinde yarar var diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

CHP'Lİ VEKİLDEN ÖĞRETMEN HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da felsefe öğretmeninin paylaşımlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ercan Harmancı'nın meslekten men edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini soran CHP'li Bozkurt, "Çok okumak, ne okuduğunu bilmemek tedavisi olmayan bir hastalıktır!" gibi açıklamalarda bulunan, eğitimin milli olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden, Atatürk´ü de hedef alan mesajlar paylaşan kişinin öğretmen sıfatı taşıdığını belirterek, şöyle dedi:

"Bunun yanı sıra, akıl yürütme becerilerinin gelişiminin en önemli unsurlarından olan, sorgulamayı ve eleştirel bakış açısının sağlayan felsefe gibi önemli bir dersin öğretmeni olan Ercan Harmancı´nın, böylesi sapkın ve genel ahlaka kati suretle uygun olmayan düşüncelerle eğitimcilik yapması, sadece Konya´da değil ülke kamuoyunda da büyük ve haklı tepkilere neden oldu."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Dün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak." açıklamasında bulundu.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Öğretmen Harmancı'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', 'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler', 'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı', 'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.', 'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter', 'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz', 'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz', 'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın', 'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'