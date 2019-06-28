Esnaftan Antalya çıkarması! Alanya esnafının sorunları konuşulacak

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da katılacağı programın detaylarını Dim TV'ye değerlendirdi.

Başkan Demir, yaptığı açıklamada, “Antalya’da AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Esnafların isteklerini, arzularını, temennilerini dosya halinde kendilerine ileteceğiz, onlar da Hükümet’imize ulaştıracaklar. Esnafımızın Hükümet’ten beklentisi çok. İleteceklerimiz; turizmin hala düzenli bir şekle girmemesi, esnafın para kazanamaması, turist var ama kazanç esnafa yansımadı, ufak tefek alışveriş yapsalar da doyurucu bir alışveriş olmuyor, bu konuları ileteceğiz. Bunun dışında çalışanlarla işverenlerin arasında büyük problemler oluyor. Üç – beş sene çalıştıktan sonra yüksek tazminatlar ve fazladan mesai yaptığına dair, ustalığı ile ilgili mahkemeye veriyor. Esnafa bu konularla ilgili büyük cezalar yazıldığını, bunların en azından önce uyarı yapılarak, zaman vererek yapılmasını talep edeceğiz. Çünkü istihdam yaratalım diyoruz ama bir yandan asgari ücret artıyor, sigorta primleri artıyor, gelir ise düşüyor. Bu kez işletmeler hem işçi çıkarmaya gidiyor hem de cezalı duruma düşüyorlar. İflas ediyorlar, el değiştiriyorlar. Özellikle Alanya’da her meslek grubunda el değiştirme çok fazla yaşanıyor. Çünkü insanlar zarar ediyor, en azından zararın bir yerinden dönmek için uğraş veriyorlar. Bize bağlı birçok esnaf grubu olduğu için bir kısmında bir sıkıntı yok, onlarda da kalfa ve çırak sıkıntısı var. Kendi Bağ-Kur’unu bile zor yatırıyor. Üretim az oluyor. Fakat büyük işletmelerde, butiklerde, fırınlarda, bunlar eleman çalıştırmadan yapamazlar. Bu yüzden fazla para kazanamıyorlar. Bunları Hükümet’imize İl Başkanı vasıtasıyla dosya halinde sunacağız. Bağ-Kur’da indirim talep edeceğiz. KOSGEB kredilerinin dağıtılmasını isteyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 22:36