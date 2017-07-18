Esnaflara FETÖ operasyonu

VAN 'DA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ /PDY) yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen esnafa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 16 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

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