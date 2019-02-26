Eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin'in yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından esas hakkında mütalaa sunuldu.

Eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e hapis istemi
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İLK derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zengin ile avukatı  katıldı.
Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen  Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki  mütalaayı okudu.
Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve  belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere  göre sanık Zengin'in FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.
Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda,  sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı  vurgulanan mütalaada, Zengin'in mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt  üyeliğinin Yargıtay'daki görevi süresince de devam ettiği bildirildi.
Zengin'in, örgütün stratejilerinin belirlendiği toplantılara  katıldığının aktarıldığı mütalaada, sanığın örgütün şifreli haberleşme ağı  ByLock'u üç ayrı hat üzerinden kullandığı ifade edildi.
Sanığın, FETÖ'nün sivil ve yüksek yargı mensuplarıyla irtibatlarının  anlatıldığı mütalaada, Zengin'in YSK'ye seçilmesinin sağlandığı kaydedildi.
Mütalaada, örgütün gizililiğinin sağlanması amacı kapsamında da  çalışma yürüten Zengin'in, örgüt menfaatleri kapsamında hareket ettiği  vurgulandı.
FETÖ üyelerinin morallerinin yüksek tutulmasına yönelik çaba sarf eden  sanığa yargısal kararlarla ilgili çelişkili durumlarda örgüt tarafından fikir  sorulduğuna işaret edilen mütalaada, Zengin'in FETÖ'ye ileri derece bağlığı nedeniyle çocuklarıyla yakından ilgilenildiği belirtildi.

"HÜCRE YAPILANMADA YER ALDI"
Mütalaada, Zengin'in asker olan oğlunun darbeye teşebbüsten beraat  ettiği ancak örgüt üyeliği suçundan ceza aldığı, diğer oğlunun da askeri okullara  hazırlandığı ve sınavda çıkacak soruların cevaplarının verildiği ifade edildi.
Zengin'in, örgütün Yargıtay hücre yapılanması içinde yer aldığına  dikkat çekilerek, FETÖ hiyerarşisi içinde sanığa özel önem verildiği bildirildi.
Esas hakkındaki mütalaada, İbrahim Zengin'in, böylelikle örgütün  hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi,  yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi  olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın  eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle  edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun  terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada,  Zengin hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin  cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması  talep edildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1.  maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla  kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın son karar mercii Yargıtay'da görevlendirilmesi, YSK üyesi  olması, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği  statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün  mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş  biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt  sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.
Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki  savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre  verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Duruşma, karar için 8 Mayıs'a bırakıldı.

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