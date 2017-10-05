Eski vali, Ankara'da taksiciliğe başladı!

ESKİ Vali taksiciliğe başladı. FETÖ'den merkeze alınan ve daha sonra görevden uzaklaştırılan Batman eski Valisi Ahmet Turhan'ın yeni mesleği taksicilik.

ESKİ VALİ, ANKARA'DA TAKSİCİLİĞE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı ve soruşturma başlattığı merkez valileri arasında, Batman Valisiyken daha sonra Balıkesir Valisi olan Ahmet Turhan İçişleri Bakanlığı Kararnamesiyle merkeze atanmıştı. Hakkında açılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Turhan, Ankara'da taksiciliğe başladı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Merkeze alınan ve daha sonra görevden uzaklaştırılan eski vali Ahmet Turhan saç ve sakal uzattı.