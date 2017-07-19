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Eski rektör FETÖ’den tutuklandı

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmaya yönelik açılan davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. Savcının verdiği mütalaasından sonra verilen ara kararda, eski rektör Hüseyin Bağcı, eski Dç. Dr. Ali Rıza Tarakçılar ve Ahmet Çetincan’ın tutuklanmasına karar verilirken, 5 kişinin tahliyesine hükmedildi

Eski rektör FETÖ’den tutuklandı

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmaya yönelik açılan davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. Savcının verdiği mütalaasından sonra verilen ara kararda, eski rektör Hüseyin Bağcı, eski Dç. Dr. Ali Rıza Tarakçılar ve Ahmet Çetincan’ın tutuklanmasına karar verilirken, 5 kişinin tahliyesine hükmedildi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:33
Eski rektör FETÖ’den tutuklandı
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FETÖ/PDY’nin Pamukkale Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik açılan davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. Aralarında PAÜ’nün eski Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve eski Genel Sekreter Kenan Çayan’ın yer aldığı 73’ü tutuklu, 115 sanık, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakim karşısına çıkarken, savcının verdiği mütalaanın ardından ara karar verildi.

"ÇELİŞKİLİ İFADE"

Dava, EGS Kültür ve Kongre Merkezi yanında bulunan fuar kompleksi bünyesinde yer alan salonda yeni açılan 5’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, tutuksuz yargılanan eski rektör Hüseyin Bağcı, savcının talebi ile çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Cumhuriyet savcısı ara karar öncesi verdiği mütalaada Hüseyin Bağcı, Ahmet Çetincan, Ali Rıza Tarakçılar’ın tutuklanmasına, Osman Kulak ve Mustafa Serinken üzerindeki adli kontrol şartının devamına karar verilirken, mütalaada Mine Yanık, Yasemin Işık Balcı, Şerife Akalın, Ali Koçyiğit ve Ali İhsan Bozkurt’un tahliyesini talep etti.

"İTİRAFÇI OLMADI"

Savcı sanıklar hakkında verdiği ek beyanında, Hüseyin Bağcı’nın 2 Ağustos 2016 tarihli ifadesinde, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak amacıyla örgütün PAÜ’deki yapılanmasının ortaya çıkarılması için beyanlarda bulunduğu ve bu beyanlar nedeniyle birçok ismin tutuklandığı belirtildi. Ancak Bağcı’nın 9 Ağustos 2016’da verdiği dilekçesinde ise yanılma ve baskı altında olmasıyla nedeniyle daha önce verdiği ifadeleri kabul etmediği belirtildiği mütalaada, “Sanık 14.6.2017’deki savunmasında ise itirafçı olmadığını beyan ederek çelişkili durumunu sürdürmüştür.

Davada henüz tanıkların da dinlenmemiş olmaması nedeniyle, sanığın tanıklar üzerinde etki edebileceği göz önünde bulundurularak adli kontrolünün kaldırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyorum. Diğer sanıklar Ahmet Çetin Can ve Ali Rıza Tarakçılar’ın da tanıklar üzerinde etki yapabileceği açısından tutuklanmalarını, Mine Yanık, Yasemin Işık Balcı, Recep Kutlubay, Şerife Akalın, Ali Koçyiğit ve Ali İhsan Bozkurt’un tahliyelerini talep ederim” dedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına uyarak, ara kararı açıkladı. Kararda, eski rektör Hüseyin Bağcı, daha önce tahliye edilen Ahmet Çetin Can ve Ali Rıza Tarakçılar’ın da tutuklanmasına hükmetti. Kararda, Mine Yanık, Yasemin Işık Balcı, Recep Kutlubay, Şerife Akalın, Ali Koçyiğit ve Ali İhsan Bozkurt tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFETÖ/PDY
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