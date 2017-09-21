Eski polis memuru kapısı içeriden kilitlenen evde yanarak can verdi

OLAY, dün saat 21.30 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerindeki 6 katlı Babadağ apartmanının 5. katındaki bir evde meydana geldi. Mustafa Şerafettin Babadağ’a ait evde 1 buçuk yıldır kiracı olarak kalan Zevcan A. (47), iddiaya göre bir süredir zaman zaman birlikte yaşadığı eski polis memuru arkadaşı Ali Darıcı (41) ile evde tartışmaya başladı. Zevcan A, görgü tanıklarının iddiasına göre, evde yaşanan tartışmaların ardından binanın önünde bulunan aracından çantasını almak için aşağıya indi. Bu sırada evin içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında alevlerin içinde kalan Ali Darıcı, cama çıkarak yardım istedi.

Kapı içeriden kilitlenmiş

Yardım çığlıklarının ardından çevredeki vatandaşlar ile birlikte tekrar evine çıkan Zevcan A, kapıyı açmak istedi. Ancak kapının içeriden kilitlenmesi sebebiyle kapı kırarak açılmaya çalışılırken, yoğun duman sebebiyle eve girilemedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, Ali Darıcı’nın da cansız bedenine ulaştı.

Eve tahliye kararı çıkmıştı

1 buçuk yıldır evde ikamet eden kiracı Zevcan A’ya yaklaşık 8 aydır kira ücretini ödememesi sonucu ev sahibi tarafından dava açılmıştı. Dün mahkeme sonuçlanırken, evin tahliyesine karar verildiği bildirildi.

Polislikten ihraç edildi

İtfaiye ekipleri, olay yerindeki ilk incelemesinde yangının sıvı bir maddenin tutuşturulması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ali Darıcı’nın eski bir polis memuru olduğu, bir süre önce de uygunsuz davranışları sebebiyle görevden ihraç edildiği bildirildi.

“Kırarak kapıyı açtık”

Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Çay isimli bir kişi, yangının çıkmasından 1 saat önce evin içerisinden kavga sesleri duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bir şeyler kırıp döküyorlardı. Ben de ofisten çıkacağım zaman kadının ve 3 çocuğun kapıyı zorladığını gördüm. Kapı arkadan kilitliydi herhalde açılmadı. Kırarak kapıyı açtık. Kapıyı açtıktan sonra duman çok zorladı bizi. İçeriye giremedik, kadını zorla aşağıya indirdik. Kadın içeri girmek istedi. Kadının anlattığına göre ‘kendimi yakarım’ tarzında bir şeyler söylemiş. Normalde kadın kiracı, adamın kim olduğunu bilmiyoruz.”

Yangının çıkış sebebine ilişkin tahkikat sürüyor.