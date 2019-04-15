Eski ÖSYM Başkanı Demir ikinci kez adliyede

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

Eski ÖSYM Başkanı Demir ikinci kez adliyede
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin  ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan  24 zanlıdan 8'i sabah saatlerinde adliyeye götürüldü.  Şüphelilerin, ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle  adliyeye sevk edildikleri belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince  düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'unun etkin pişmanlık  hükümlerinden faydalandığı, 7'sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest  bırakıldığı öğrenildi.

34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Ankara, İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 24'ü Ankara Mali  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Eski ÖSYM  Başkanı Ali Demir de Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil  firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında ÖSYM'de bilişim personeli,  uzman ve tekniker olarak görev yapan 6 kişinin de yer aldığı belirtilmişti. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun örgütün haberleşme  programı ByLock'u kullandıkları, bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve  periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yöneticileri tarafından arandıkları  tespit edilmişti.

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