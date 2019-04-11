Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: 'İstihbarattan bilgi alıyordum'

ANKARA'DA yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir hakkında, ‘ÖSYM Kanunu’na muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sürerken mahkeme, geçen eylül ayında yargılamanın durdurulmasına karar vererek Demir hakkında YÖK’ten soruşturma izni talebinde bulundu. Başlatılan YÖK soruşturması kapsamında 19 Mart tarihinde Demir’in ifadesi alındı. Demir özetle şunları söyledi: (ÖSYM personeli hakkında FETÖ ile bağlantılı olup olmadıkları hususunda inceleme yaptırıyor muydunuz) İçişleri Bakanı ve YÖK Başkanının yönlendirmesiyle Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığından personel hakkında bilgi alıyordum. (2012-2013 Askeri Liseler Giriş Sınavı soru kitapçıklarının imha süreci bitmemesine rağmen, evrakın imha edildiğine dair yanıltıcı bilgi verme iddiası) Soru kitapçıklarının sonuç açıklandıktan sonra 6 ay geçtikten sonra imha edilebilmektir. 2013 yılında yapılan sınavlarda 320 milyon sayfa soru kitapçığı çok fazla yer işgal ettiğinden imha işlemi kaçınılmazdır.

KAYNAK: HÜRRİYET

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 12:13