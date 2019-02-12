Eski kedicik kabus gibi geçen 9 yılı anlattı!

ADNAN Oktar ve grubuna yapılan operasyonda tutuklanan ve pişmanlık yasasından faydalanıp çıkan Beril Koncagül, yaşadığı 9 yıllık esareti Buket Aydın ile Kanal D Ana Haber'e anlattı.

"ÖZGÜRLÜĞÜM CEZAEVİNDE BAŞLADI"

O yılları robot gibiydim diye tanımlayan Koncagül birçok çarpıcı gerçeği açıkladı. "Bu adamın dışarı çıkmaması gerekiyor. Hem dövüyor, saçından tutup yerlerde sürüklüyor. Böyle küfür, böyle hakaret duymadınız" diyen Beril Koncagül şoke edici detayları anlattı. İstismara uğradığını, dayak yediğini söyleyen Koncagül, "Benim ilk özgürlüğüm cezaevinde başladı" dedi. Tekrardan yaşadığını hisseden ve hapishaneden çıkar çıkmaz vapura bindiğini söyleyen Koncagül, "İltifatlar, gülmeler bunların hepsi planlı." ifadelerini kullandı. 5 kez kaçmayı denediğini de ifade eden Koncagül, Adnan Oktar'ın cezaevinden çıkmak için her şeyi yapabileceğini söyledi.