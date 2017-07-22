Eski kayınbiraderleri tarafından darp edilen adam öldü

OLAY, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşinin bulunduğu eve giden Bilal B. (34), eski kayınbiraderleri tarafından darp edildi. Kafasına odunla da vurulan Bilal B., ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal B'nin ölümüyle ile ilgili eski eşi A.A. ile eski kayınbiraderi Y.A'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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