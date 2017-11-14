Eski İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

BAŞKENTTE, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Diyarbakır Çınar İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Mehmet Cengiz Ulu tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski yüzbaşı Mehmet Cengiz Ulu ve yarbay Gülhan Gürmen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılar, tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarıldı.
Hakimliklerce sorgulanan Ulu ve Gürmen tutuklandı.
Zanlılardan Ulu'nun, 3 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden alınan bin 218 personel arasında bulunduğu öğrenildi.
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