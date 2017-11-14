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Eski İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Çınar İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Mehmet Cengiz Ulu tutuklandı

Eski İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Çınar İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Mehmet Cengiz Ulu tutuklandı

14 Kasım 2017 Salı 19:41
Eski İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
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BAŞKENTTE, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Diyarbakır Çınar İlçe Jandarma  Komutanı yüzbaşı Mehmet Cengiz Ulu tutuklandı. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda,  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan  eski yüzbaşı Mehmet Cengiz Ulu ve yarbay Gülhan Gürmen, emniyetteki işlemlerin  ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılar,  tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarıldı.
 
Hakimliklerce sorgulanan Ulu ve Gürmen tutuklandı.
 
Zanlılardan Ulu'nun, 3 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY  ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden alınan bin 218 personel arasında bulunduğu öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Komutanı
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