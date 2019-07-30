Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

KUŞADASI'ndaki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için 27 Temmuz'da İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, genel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak yatan hasta katına alındı. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019 Cumartesi hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir."
Allah şifa versin alanya