Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinden yatan hasta katına alındığı belirtildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt yoğun bakımdan çıktı
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KUŞADASI'ndaki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için 27 Temmuz'da İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, genel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak yatan hasta katına alındı. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:  "Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019 Cumartesi hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir." 

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mustafa akın
mustafa akın - 9 saat Önce

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