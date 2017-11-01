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Eski FBI çalışanı, FETÖ'nün arkasındaki gizli ismi açıkladı

Eski FBI çalışan Sibel Edmonds, Fethullah Gülen'in arkasında eski FBI Başkanı Robert Mueller olduğunu söyledi

Eski FBI çalışanı, FETÖ'nün arkasındaki gizli ismi açıkladı

Eski FBI çalışan Sibel Edmonds, Fethullah Gülen'in arkasında eski FBI Başkanı Robert Mueller olduğunu söyledi

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:04
Eski FBI çalışanı, FETÖ'nün arkasındaki gizli ismi açıkladı
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11  Eylül saldırılarını FBI'ın bildiği halde engelleyemediği ortaya çıkınca FBI'daki işinden olan Sibel Edmonds yaptığı bağımsız gazetecilikle  ABD'yi sarsmaya devam ediyor.
CIA VE FBI İŞBİRLİĞİ YAPTI
ABD'nin kirli çamaşırlarını ortaya döken Edmonds, bu kez de Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen'in FBI tarafından nasıl korunduğunu gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde yazdığı makalede Gülen'i 'Gezegendeki en tehlikeli adam' olarak nitelendiren ve bu kişinin halen  ABD'den terör faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Edmonds, Gülen'in  ABD'ye gelişi ve korunması konusunda CIA ve FBI'ın işbirlikçi olduğunu iddia etti. FETÖ lideri hakkında suçlamaların örtbas edilmesinin başrolünün, eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından oynandığını ileri sürdü.
AÇIKLAMA BİLE YAPMADILAR
Mueller'in Gülen'i bizzat koruduğunu ve hakkındaki suçlamaların sümen altı edilmesini sağladığını ileri sürdü. Edmonds ayrıca, Gülen'i bu derece koruyan Robert Mueller'in teröristbaşını hedef alan Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'a da savaş açtığını belirtti. Edmonds'a göre Başkan  Donald Trump'ın  Rusya bağlantısını araştırmakla görevlendirilen Mueller'in soruşturmayı özellikle 'Müttefiğimiz  Türkiye'nin yardımımıza ihtiyacı var. Gülen'i iade etmeliyiz' diyen Flynn üzerine odaklayarak bir kez daha Gülen'i koruma altına aldı. Geçen hafta çıkan bu makalenin ardından dün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Sürekli fikir özgürlüğü vurgusu yaparak  PKK, FETÖ, DHKP-C hatta DEAŞ propagandasına bile sansür uygulamayı reddeden sosyal medya platformu  Twitter, Edmonds'un bu yazısını sansürledi. Edmonds'un yazılarının yayınlandığı News Bud isimli haber sitesinin bu makaleyi sunduğu tweet'i sansürleyen  Twitter, konuyla ilgili bir açıklama bile getirmedi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKFetöDHKP-CDEAŞRobert Mueller
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