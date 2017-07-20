Eski eşini öldürdü

TAKSİCİ Halit Küçük, 10 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Fatma Özkale ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuğu olan Küçük, oturdukları dairenin tapusunu da eşinin üzerine yaptı. Ancak çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanınca, Küçük, iddiaya göre eski eşinin üzerine yaptığı evin tapusunu istedi. Fatma Özkale evin tapusunu vermeyince, eski eşiyle arasındaki anlaşmazlık büyüdü. Dün gerçekleşen olayda merkez 100. Yıl mahallesindeki eve giden Halit Küçük, aynı konu yüzünden tartıştığı eski eşini tabancayla vurdu. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Fatma Özkale olay yerinde hayatını kaybederken, eski eşi Halit Küçük gözaltına alındı.