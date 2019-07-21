Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti

İSTANBUL'DAKİ evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Emre'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Hürriyet Partisi ile siyaset hayatına başlayan Emre, 1965 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.