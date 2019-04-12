Eski Cumhurbaşkanı Gül İstanbul seçimlerini değerlendirdi

Odatv'den Ayşe Baykal'a konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'daki seçim sonuçlarını değerlendirdi. "Vaktiyle bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" diyen Gül, Türkiye'nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Gül İstanbul seçimlerini değerlendirdi
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TÜRKİYE'NİN 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelen Odatv yazarı Ayşe Baykal, Gül'ün kurulacağı ileri sürülen yeni parti iddialarıyla ilgili ser verip sır vermediğini belirtti. Gül'e "Hakkınızda bu kadar yazılıyor, çiziliyor, hiç mi gaza gelmiyorsunuz?" diye sorduğunu aktaran Baykal, Gül'ün "Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldığım gün günlük siyasete girmeyeceğimi söylemiştim, aksi bir durum bize yakışmaz" dediğini yazdı. Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsederken 'öfke ve kızgınlık' cümleleri kullanmadığını ifade eden Baykal, "Tayyip Bey ve Abdullah Bey'in siyasi görüş ayrılıklarını şöyle görüyorum: Tayyip Bey dünyayı düşünce dünyasından okuyup değerlendiriyor, Abdullah Bey ise direkt okuyup değerlendiriyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ GÜCÜNÜN BÜYÜK OLDUĞUNA İNANIYORUM'

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası yaşananların bir vatandaş kendisini de endişelendirdiğini kaydeden Baykal, Gül'e İstanbul'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini de sordu. Baykal, "Gül gelinen noktanın çok üzücü olduğunu; vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini anlattı. Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını söyledi" diye yazdı.

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